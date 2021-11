Covid, pioggia di contagi: 53 nuovi casi, cluster da 30 positivi a Guglionesi

Su 955 tamponi. Il coronavirus continua a diffondersi in particolare nel comune bassomolisano

CAMPOBASSO-ISERNIA. Sono 53 i nuovi casi di Covid 19 in Molise sulla base di 955 tamponi refertati. Lo riferisce il bollettino odierno dell'Asrem.

Ben 30 i positivi registrati nel comune di Guglionesi, dove ci sono molti bimbi della scuola per l'infanzia colpiti dal virus. Varie le classi in didattica a distanza: come si legge sul sito dell'istituto omnicomprensivo del paese, si tratta di una seconda elementare, in dad da stamani con le maestre che svolgono lezioni da scuola, salvo coloro che sono in quarantena fiduciaria, mentre altre due classi saranno in didattica online da domani (una 4 elementare e una prima media). Nei giorni scorsi era stato anche organizzato uno screening di massa in Paese, con il supporto della protezione Civile.

Per quanto riguarda gli altri comuni dove si registrano nuovi casi: 3 risultano a Campobasso, 2 a Isernia, 1 a Larino, 2 a Mafalda, 1 a Montaquila, 1 a Palata, 2 a San Giacomo degli Schiavoni, 1 a San Martino in Pensilis, 3 a Sepino, 6 a Termoli e 1 a Trivento.

Nessun nuovo ricoverato, con al momento 9 pazienti in Malattie Infettive (2 della provincia di Campobasso e 2 di Isernia) e 1 in Terapia Intensiva (della provincia di Isernia). Sempre nella giornata di oggi si registrano 35 guariti (di cui 6 a Isernia e 7 a Campobasso).

Gli asintomatici a domicilio sono 349, dei quali uno dimesso da Malattie Infettive; 359 il numero degli attualmente positivi in regione.

