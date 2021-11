Associazione religiosa commissariata da 5 anni: storia della Pia Unione Mater Ecclesiae di Sessano

Dal 2016 le socie e il presidente Petrollini attendono di riprendere le loro funzioni per poter tornare a svolgere le attività che avevano caratterizzato il loro operato

di Giovanni Petta

SESSANO DEL MOLISE. Da molto tempo i sessanesi si chiedono il perché della “scomparsa” della Pia Unione Mater Ecclesiae. Da cinque anni, infatti, nessuna attività è partita dall’associazione voluta da padre Carmelo Durante da Sessano.

Padre Carmelo è stato figlio spirituale di San Pio fin da bambino. Dal 1953 al 1959 fu guardiano del convento di San Giovanni Rotondo, dunque il diretto superiore del suo padre spirituale. Ebbe perciò un ruolo privilegiato accanto al grande Santo di Pietrelcina. Morì nel 2000.

Negli anni Settanta del secolo scorso, Padre Carmelo fece costruire a Sessano la Cittadella Mariana che, nel corso degli anni, è stata sede di una fabbrica di jeans, di una scuola professionale e, ora, di una casa di riposo per anziani. Tale costruzione, con la chiesa adiacente, è sempre stata gestita dalla Pia Unione Mater Ecclesiae che, con le entrate ricavate dagli affitti percepiti, ha sempre fatto opera di beneficenza e organizzato eventi di carattere sociale e culturale: presentazioni di libri, organizzazione di pellegrinaggi, convegni e, soprattutto, opere di assistenza a persone indigenti e alle associazioni, oltre che lavori di miglioramento e manutenzione della struttura.

È bastato chiedere il perché dell’inattività dell’IME a Gabriella Petrollini, già presidente dell’associazione, per scoprire che le socie non hanno più alcun potere decisionale. Con un decreto del 2016, il Vescovo ha nominato commissario Agnese Sarcinelli. E dopo le dimissioni di quest’ultima, due mesi dopo la nomina, il commissario è diventato Donato Toma con un passaggio di consegne ulteriore, nell’ultimo periodo, a Don Girolamo De Iacovo.

Dal 2016, dunque, le socie e il presidente Petrollini attendono di riprendere le loro funzioni per poter tornare a svolgere le attività che avevano caratterizzato il loro operato. Un commissariamento lunghissimo e della cui lunga durata non è possibile avere spiegazioni. Alla richiesta di maggiori delucidazioni, infatti, il presidente commissariato, Petrollini, non risponde: “È il caso che parli direttamente il commissario – dice - o il vescovo che ha deciso di commissariare l’associazione. Noi vorremmo riprendere subito a lavorare per l’associazione e per Sessano, ma per ora non è possibile”.

Abbiamo chiesto un chiarimento alla Curia. Al telefono, Don Girolamo, il commissario, ha dichiarato che è ancora al lavoro per sistemare tutto ciò che è stato causa del commissariamento e che le attività sono state ridotte a causa della pandemia. Di altro non vuole parlare e ci consiglia di chiedere direttamente a Sua Eccellenza.

Dalla segreteria del Vescovo, invece, ci hanno assicurato che avrebbero richiamato nel pomeriggio di venerdì scorso (oggi siamo a martedì) per confermarci l’eventualità di un appuntamento o, magari, per parlare direttamente con Sua Eccellenza. Ma, ad oggi, nessuna telefonata è stata da noi ricevuta.

Al momento del commissariamento, l’associazione era in trattativa con la casa di riposo presente in struttura da molti anni, per il rinnovo del contratto di locazione, e con l’associazione privata di fedeli “Fiat! Totus tuus!”, per la concessione dell’uso della chiesa adiacente alla Cittadella Mariana. Sarebbe corretto far sapere ai sessanesi – che hanno un ricordo ancora vivo e profondo di padre Carmelo e che si sentono i destinatari di un regalo così importante fatto dal loro illustre compaesano - a che punto sono le due trattative e se esse, anche in regime di commissariamento, siano andate avanti e si siano concluse.

Si spera che la Curia e le socie dell’IME vogliano soddisfare al più presto tale richiesta di informazioni.

