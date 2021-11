Post sisma, l’Acem-Ance invoca pagamenti alle imprese prima di Natale

L’esortazione del presidente Corrado Di Niro alla Regione Molise

CAMPOBASSO. Sono in attesa della ulteriore tranche di 13 milioni le imprese edili impegnate nella ricostruzione post sisma 2002 e che il Ministero dovrebbe erogare alla Regione nelle prossime settimane.

L’Acem-Ance Molise si dichiara certa che l’intera somma sarà immediatamente trasferita all’Agenzia Post sisma affinché le imprese possano riscuotere prima di Natale ed onorare gli impegni di fine anno.

“Siamo certi della celerità della Regione nell’accreditare i suddetti importi per i lavori del terremoto – dichiara il Presidente Corrado Di Niro – in quanto i tempi dei pagamenti si stanno nuovamente allungando, ma le aziende non possono attendere per i lavori già da tempo eseguiti”.

