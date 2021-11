Coronavirus in Molise, altri 4 positivi e un nuovo ricovero in Malattie infettive

Risultano anche 8 guariti e un paziente dimesso dal Cardarelli. I dati del bollettino Asrem

CAMPOBASSO. Recrudescenza del Covid in Molise, così come nel resto d’Italia. Ancora 4 casi sono stati registrati quest’oggi in regione (Campobasso 1, Campolieto 1, Civitanova del Sannio 1, Termoli 1), a fronte di 235 tamponi processati per un tasso di positività all’1,7 per cento.

I dati del bollettino giornaliero dell’Asrem riferiscono altresì di un nuovo ricovero in Malattie infettive, per un totale di 13 pazienti presso il Cardarelli di Campobasso, di cui solo uno in Terapia intensiva. Di questi 10 risultano non vaccinati, 2 hanno ricevuto due dosi o la soluzione unica, 1 ha ricevuto tre dosi.

Ma ci sono anche buone notizie: risultano, infatti, 8 guariti (originari rispettivamente di Campomarino 1, Casacalenda 1, Castelmauro 1, Santa Croce di Magliano 1 e Termoli 4) e un dimesso di Castelpetroso.

Gli attualmente positivi al Covid in Molise sono 448, i soggetti in isolamento 2.574. Infine, il totale dei deceduti positivi al SarsCoV2 è di 504.

