In bilancio le risorse per stabilizzare il personale sanitario: pressing della Romagnuolo

Con apposita mozione la consigliera regionale ha impegnato il governatore Toma ad un immediato interessamento

CAMPOBASSO. Inserire nella legge di Bilancio dello Stato delle risorse necessarie per la stabilizzazione del personale assunto e contrattualizzato a partita iva durante l’emergenza Covid: pressing della consigliera regionale Aida Romagnuolo, che con una mozione ha impegnato il governatore Toma ad un immediato interessamento.

Durante la lunga emergenza sanitaria, in Molise, come nel resto d’Italia, è stato impiegato, improvvisamente, ulteriore personale sanitario. Decine e decine di infermieri ed oss sono stati assunti a tempo determinato, ma per loro il futuro non è roseo.

“La pandemia, che continua a segnare le nostre vite – sottolinea la consigliera Romagnuolo – ci ricorda quotidianamente il ruolo fondamentale di medici, infermieri ed operatori socio sanitari. Molti di loro, però, restano precari, nonostante l’intenso impegno profuso negli ultimi due anni per combattere le conseguenze del Covid 19. Nella legge di Bilancio 2022 potrebbe essere inserita proprio la stabilizzazione dei sanitari. Le assunzioni potrebbero decollare dal prossimo primo luglio e proseguire fino al 31 dicembre 2023. I costi, inoltre, potrebbero essere a carico delle Finanze dello Stato, ma servono sollecitazioni ed interessamento diretto affinché tutto possa accadere”.

