Isernia, ancora niente commissioni consiliari: nessun nome dalla maggioranza, tutto rinviato

Il centrosinistra sceglie di attendere l’allargamento della Giunta, ma il centrodestra non ci sta. Mancini designato vicepresidente del Consiglio

ISERNIA. Inizia con uno scontro sulla mancata costituzione delle commissioni consiliari il Consiglio comunale di oggi, 29 novembre, secondo dell’era Castrataro.

L’assise si apre con la designazione di Giovancarmine Mancini, di Alleanza per il Futuro, vicepresidente del Consiglio in quota opposizione.

Poi il capogruppo del Pd Sergio Sardelli che chiede di rinviare a un successivo Consiglio comunale il punto all’ordine del giorno. “Siamo ancora nei termini di 60 giorni dal primo Consiglio per le nomine – ha spiegato l’avvocato – ma tocca aspettare per ragioni di opportunità perché ci sono persone che potrebbero essere nominate oggi per poi entrare subito dopo in Giunta, visto che è un fatto notorio che si procederà all’allargamento”.

Una richiesta che provoca una ferma presa di posizione delle minoranze. “Le dinamiche interne alla maggioranza non devono rallentare neppure per un istante i lavori del Consiglio. I lavori delle commissioni – ha dichiarato Mancini - sono fondamentali per l'attività del Consiglio. La speranza è che venga riservata la presidenza alle minoranze, in segno di rispetto per le opposizioni che sono espressione di una larga parte dell'elettorato. Altrimenti vuol dire che i segnali di pacificazione lanciati dal sindaco erano solo sulla carta e non seguiti dai fatti. Si può procedere comunque oggi, nel caso ci sarebbero le surroghe degli eletti. E poi anche noi abbiamo candidati in Consiglio provinciale”.

Parole che hanno fatto il paio con quelle dell’esponente dei Popolari Enzo Di Luozzo. “Il mettere ai voti il rinvio è segno di arroganza – ha esordito - Cerchiamo di essere seri: mettere ai voti vuol dire votiamo perché abbiamo i numeri”.

Sulla stessa linea anche Gabriele Melogli. “La nomina delle commissioni non può essere subordinata all'allargamento della giunta – ha sottolineato - perché tale allargamento in teoria potrebbe non esserci mai. Non può certo essere questa la motivazione del rinvio”.

Più duro Marco Amendola (Iris). “Ancora una volta la maggioranza è stata sconfessata. Avete nominato in maniera celere la Giunta per partire subito e chiedete il rinvio della costituzione delle commissioni che servono a far funzionare il Consiglio. Se i capigruppo hanno messo l'argomento in agenda, perché non discuterlo ora? Ci sono i nomi? Se non ci sono allora vuol dire che ci sono problemi. I ragazzi di Volt, tanto bravi a fare i video, ne hanno realizzato uno con i Lego per rappresentare un ipotetico inciucio al ballottaggio che nemmeno c’è stato. Credo che ora per rappresentare questa scena del Consiglio servano attori professionisti”.

A cercare di gettare acqua sul fuoco la dottoressa Francesca Scarabeo, di Isernia Futuro. “Durante la conferenza dei capigruppo – ha spiegato - il mio voto con la minoranza ha determinato l'inserimento del punto relativo alla costituzione delle commissioni all'ordine del giorno del Consiglio di oggi. L'ho fatto perché credo nella collaborazione e nella democrazia. Con lo stesso spirito di collaborazione chiedo ora alla minoranza di rinviare ad altra data, per un motivo pratico: l'ordine del giorno della seduta di oggi è molto impegnativo e importante. Votare le commissioni oggi non è indispensabile”.

Alla fine salta tutto, il centrosinistra fa valere la forza dei numeri. Appuntamento, molto probabilmente, a fine anno. Dopo le Provinciali del 18 dicembre.

