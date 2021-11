Casi di Covid in aumento, prime ordinanze sindacali in Molise: mascherina anche all’aperto

Il primo provvedimento firmato dal primo cittadino di Montorio nei Frentani Nino Ponte

CAMPOBASSO. Casi di Covid in aumento, arrivano i primi provvedimenti sindacali che impongono l’utilizzo della mascherina anche all’aperto.

E’ in vigore da ieri, 29 novembre, l’ordinanza firmata dal sindaco di Montorio nei Frentani Nino Ponte, a tutela della popolazione. In paese, infatti, negli ultimi giorni i contagi sono aumentati e per alcuni dei pazienti Covid è stato disposto anche il ricovero in ospedale. Da qui la decisione di prevedere l’utilizzo dei dispositivi di protezione non solo negli spazi chiusi.

“Ho ritenuto doveroso e necessario, a tutela della comunità – ha chiarito il sindaco sulla sua pagina Facebook - predisporre l'obbligo della mascherina anche all'aperto, al fine di contenere quanto più possibile l'ulteriore diffondersi del virus. Il provvedimento resterà in vigore fino al totale rientro delle positività”.

L’obbligo non riguarda i bambini sotto i 12 anni o le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’utilizzo della mascherina.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!