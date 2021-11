Sanità, chiesta la stabilizzazione degli ‘angeli del Covid’. Toma: serve un Decreto Molise

L’argomento, relativo alla posizione di infermieri e operatori sanitari impegnati negli ospedali del Molise nelle fasi più dure dell'emergenza sanitaria, discusso nella seduta di oggi del Consiglio regionale, in cui si è parlato anche dei contratti per la sanità privata accreditata

di CARMEN SEPEDE

CAMPOBASSO. Sanità, il Consiglio regionale ha approvato all’unanimità la mozione del vice presidente dell’Assise Gianluca Cefaratti, finalizzata a stabilizzare i cosiddetti “angeli del Covid”, 90 infermieri e 90 operatori sanitari impegnati negli ospedali del Molise durante le fasi più drammatiche della pandemia da Covid-19.

Lavoratori che oggi rischiano di non essere stabilizzati per la formula del contratto che l'Asrem ha sottoscritto con loro, a partita Iva e non assunzioni a tempo determinato. Con la difficoltà di poter beneficiare delle agevolazioni previste nella bozza del Ddl Bilancio 2022, in via di approvazione, che a livello nazionale prevede la stabilizzazione per gli operatori della sanità che al 30 giugno 2022 abbiano maturato 18 mesi di servizio, di cui almeno 6 durante l’emergenza Covid.

Il voto questa sera, al termine della seduta di oggi del Consiglio regionale, con Cefaratti che si è appellato, oltre che al governatore Donato Toma, alla delegazione parlamentare molisana, che sta lavorando alla presentazione di un emendamento. In una battaglia a tutela del Molise che si annuncia comunque difficile.

Respinta invece, con 6 voti favorevoli e 11 contrari, la mozione del M5s finalizzata a rivedere a rivedere i tetti di spesa per la sanità privata e i contratti di accreditamento per gli operatori privati.

“Una mozione superata”, l’ha definita il governatore Donato Toma, che ha rilanciato sulla necessità di un provvedimento ad hoc per la regione, per la revisione del deficit sanitario.

“Al Tavolo tecnico – ha detto Toma – non posso esprimere parere politico perché in qualità di commissario parlo da tecnico. Il giudizio politico lo posso esprimere in quest’aula e in sede governativa. Serve un decreto Molise, è questo quello che ho chiesto al Governo, come fatto già dalla Calabria, che è per la presentazione di emendamenti alla Legge di stabilità. Io penso che il decreto sia più utile e mi auguro che si possa condividere questa strada con i parlamentari molisani, per dare più vigore a questa posizione”.

Toma ha quindi puntato il dito su quello che è suo avviso uno dei grandi problemi della sanità del Molise, più che la situazione degli ospedali, vale a dire la mancanza di medici, “a cui stiamo cercando di rispondere con i concorsi”.

Duro l’intervento del capogruppo del M5s Andrea Greco, che ha invitato a rivedere, a vantaggio dei molisani, "i contratti iniqui” con gli operatori privati scaduti dal 2018.

“Per recuperare 80 milioni di mobilità passiva è fondamentale ridurre le liste d’attesa – le parole di Greco – e occorre rivedere i contratti di accreditamento a garanzia della sanità pubblica, perché l’obiettivo del privato, sia pure operatore della sanità, è il profitto, quello del pubblico il benessere dei cittadini”.

Posta ai voti la mozione è stata respinta, come quella sempre dei Cinque stelle, sulla procedura di gara per l'appalto della realizzazione di un sistema regionale di gestione delle agenzie e delle prenotazioni sanitarie.

Nella seduta di oggi del Consiglio regionale anche il ricordo dell’ex consigliere regionale Carmelino Tamburro, appena scomparso, fatto del presidente del Consiglio Salvatore Micone.

"Nel suo non lungo percorso all’interno del Consiglio regionale – le parole di Micone - Tamburro ha portato il suo garbo, la sua mitezza e la sua sensibilità. Doti che gli hanno consentito di raccogliere la stima e il rispetto di tutte le forze politiche. Alla famiglia tutta vanno i sentimenti di cordoglio miei personali e di tutta l’Assemblea legislativa”.

