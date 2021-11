Lotto Zero davanti al Tar, il comitato: “Una buona notizia ma la guerra non è vinta”

Continua la battaglia del sodalizio da otto anni in prima linea per dire 'no' al completamento della superstrada Isernia- Castel di Sangro. Annunciata una nuova riunione pubblica

ISERNIA. “Dopo quasi otto anni di incessanti iniziative, ricorsi ai vari tribunali, conferenze, raccolta di firme, convegni, manifestazioni e tant'altro che neanche ricordo, oggi è arrivata una bella notizia riguardo il Lotto Zero”.

Così il portavoce del comitato 'No Lotto Zero' Celeste Caranci, che commenta la decisione della Giunta comunale di Isernia di impugnare davanti al Tar la determinazione relativa alla proroga del provvedimento di valutazione di impatto ambientale.

“Negli ultimi giorni – prosegue Caranci - non ho scritto niente rispetto agli incontri che abbiamo avuto in comune col sindaco e con gli avvocati per discutere sul da farsi, soprattutto dopo che Castrataro mi aveva comunicato che non era stata trovata nessuna traccia della cosiddetta 'opzione zero'. Come Comitato avevamo chiesto che fosse emanata una ordinanza sindacale viste le innumerevoli e palesi violazioni dei vari iter procedurali. Tale soluzione avrebbe bloccato immediatamente i lavori, obbligando altri soggetti a ricorrere avverso tale decisione, creando una situazione di fatto di blocco dell'opera, in attesa di eventuali opposizioni alla decisione.

Si è decisa di intraprendere un'altra strada e, comunque, è stato fatto un notevole balzo in avanti della nostra battaglia. Ora si aprono diversi scenari e effettive possibilità di arrivare a vincere e bloccare lo scempio in atto. La partita sarà ancora lunga. Il ricorso al Tar mette in moto una causa che dovremo seguire passo dopo passo. Non solo. Come Comitato presenteremo altri esposti che erano già in itinere e che certo non fermeremo. In più dovremo sicuramente rintuzzare gli attacchi dei favorevoli all'opera e che già annunciano di voler chiedere una riunione monotematica del consiglio comunale sull'argomento, agitando, come facilmente prevedibile, la questione dei posti di lavoro che si perderanno. E comunque anche questo è un buon segno: dopo che per anni i vari Iorio, Melogli, Toma e l'ineffabile Pietrangelo non hanno mai voluto confrontarsi pubblicamente, chiedono solo ora che si faccia un dibattito in consiglio comunale! Insomma, oggi è una buona giornata, ma non bisognerà abbassare la guardia.

Nei prossimi giorni – annuncia infine il portavoce del comitato - faremo una riunione pubblica per decidere la linea da seguire nella nuova fase che si è aperta”.

