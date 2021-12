Covid, terze dosi di vaccino a quasi 50mila molisani. Superate 500mila somministrazioni da inizio anno

Sul fronte delle ospedalizzazioni, i pazienti ricoverati con sintomi Covid in Molise sono attualmente 12, di cui 9 non sono vaccinati

CAMPOBASSO. In ulteriore aumento i richiami già effettuati con terze dosi di vaccini anti-Covid in Molise: raggiunte oggi le 49.809 inoculazioni di siero, mentre le somministrazioni totali, tra prima, seconda e terza dose, hanno superato le 500mila unità (per la precisione 503141).

Tra gli over 80, i molisani vaccinati con dose booster sono 17774; nella fascia 70-79 anni sono 8059, mentre tra i molisani con età compresa tra i 60 e i 69 anni gli immunizzati con tre dosi di siero sono 10079.

Sul fronte ospedalizzazioni, i pazienti ricoverati con sintomi Covid in Molise sono attualmente 12, di cui 9 non risultano essere vaccinati.