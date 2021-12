Il ministro Bianchi al Molise: “Risorse ingenti e già a bando, ripartiamo”

L’esponente del Governo Draghi a Campobasso per illustrare intenti e meccanismi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza: “Occasione grossa per aree interne e Mezzogiono. Già 118 milioni di euro disponibili per l’istruzione. Investimenti enormi per gli asili nido: l’eguaglianza parte da lì, non si recupera dopo”.

CAMPOBASSO. “Ben 533 milioni, di cui 118 per le scuole, sono già disponibili e a bando: con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza siamo già tutti... sul pezzo”. Ci tiene a essere chiaro il Ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi ospite in Molise per portare la voce del Governo ovunque.

Il Ministro è intervento stamattina presso l’Aula magna dell’Università degli Studi del Molise, nell’ambito della quarta tappa di InformaDomani, una sorta di giro d’Italia per rendere concreti i meccanismi e le intenzioni di ripresa che sono alla base della marea di soldi, da fondi europei, arrivati e in arrivo con il Pnrr. Il confronto è stato moderato da Simonetta Nardin, Ufficio comunicazione istituzionale Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il Ministro è stato accolto dal Rettore Luca Brunese, dal Sindaco di Campobasso Roberto Gravina, organizzatori dell’iniziativa, e dal Presidente della Regione Donato Toma, che ha aperto il confronto con il suo intervento. Presenti anche numerose alte cariche civili e militari e una ventina di sindaci provenienti da tutta la regione, tra gli altri il neo primo cittadino di Isernia Piero Castrataro, pure lui intervenuto durante il dibattito.

“Sono stato io a scegliere questo luogo (l’Università, ndr) per l’incontro così importante di oggi - ha detto Bianchi - perché è qui, nell’istruzione, che devono esserci le basi per ripartire. Questo Piano - ha proseguito - da una parte rilancia il bisogno di programmazione, cioè di cominciare a vedere il territorio nel suo insieme, dall'altra mette in evidenza quali sono i punti fondanti della nostra ripresa: scuola, salute, lavoro, infrastrutture e sicurezza".

Parlando di scuola e di istruzione ha detto: “Abbiamo fatto un enorme investimento nel settore, partendo dagli asili nido - ha detto - perché l’eguaglianza comincia da zero, non si recupera dopo. Asili nido e scuole dell'infanzia vuol dire permettere a tutti i bambini del nostro Paese di avere le stesse opportunità. Vuole dire anche recuperare oggettivamente le differenze che ci sono tra Nord e Sud e dall'altra parte la centralità delle aree interne e del Sud, quindi una rinnovata voglia e capacità di ricomporre il Paese.

"In questo senso il Pnrr è una occasione di rilancio e ricucitura. Questa non un’occasione solo per le grandi città, per le aree che stanno già crescendo. Perciò siamo partiti dal Mezzogiorno, dalle aree interne".

Poi Bianchi ha puntato sul senso di responsabilità di tutti, non solo delle amministrazioni locali: “Ora ci sono risorse, tante risorse - ha detto - ma queste sono uno strumento per la ripresa. La cosa importante è l'assunzione di responsabilità che tutti stiamo facendo nei confronti dei nostri figli. Tutti siamo responsabili della trasformazione del Paese".

Infine la chiusura, orientata al senso di una ripresa che oltre che economica e strutturale dovrà essere anche dell’orgoglio. Il Ministro ha citato l’episodio in cui, tempo addietro, parlò con l’ex Rettore Unimol Giovanni Cannata, ricordando la volontà dello stesso di costruire una vera Aula magna per l’Ateneo, la stessa in cui si svolge l’incontro: “Bene, ha detto, quest’Aula l’abbiamo fatta, esiste e oggi ci ospita. E’ solo una piccola dimostrazione che non siamo il Paese dei ‘blabla’ come vogliono farci credere, questo è un Paese che realizza, anche soffrendo, ma realizza. Questo è un Piano per condividere, su cui discutere e ragionare con il dialogo. Sì il dialogo: non è più tempo di dividere. Basta, è tempo di unire”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!