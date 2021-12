Vaccini, oggi 1.998 dosi: avanti tutta con i richiami

Sono 1.500 i molisani ad aver ricevuto il cosiddetto booster

CAMPOBASSO. Sono 1.998 i vaccini anti Covid somministrate oggi, sabato 4 dicembre, in Molise, di cui 1.500 terze dosi. Lo rende noto l’Asrem nel bollettino serale. Per quanto riguarda la distribuzione, nella nostra regione sono 55.569 le terze dosi inoculate, 235.475 le prime dosi e 219.868 le seconde, per un totale di 511.012 somministrazioni da inizio anno.

Tra gli over 80, i vaccinati con il terzo richiamo sono 18.067; nella fascia 70-79 anni sono 9.067, mentre tra i molisani di età compresa tra i 60 e i 69 anni sono 11.707.

