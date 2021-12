Pnrr, servono esperti nella Pubblica Amministrazione ma Brunetta taglia fuori i più giovani

Varie posizioni sono aperte anche in Molise. C'è tempo finoa domani per candidarsi ma occorre preventivamente dichiarare di aver avuto un’esperienza pregressa almeno quinquennale nel settore di competenza

ROMA-CAMPOBASSO. Tempi strettissimi per la presentazione delle candidature a ricoprire uno dei 1000 incarichi annunciati dal ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, a supporto delle Regioni che dovranno gestire i fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Il termine per l’invio delle domande scadrà infatti domani, appena sei giorni dopo l’apertura delle manifestazioni di interesse sul nuovo portale ministeriale InPa.

Le figure richieste variano tra ingegneri, architetti, biologi, chimici, fisici, esperti giuridici, digitali e gestionali, informatici, statistici, agronomi, geologi e geometri, con comprovata esperienza quinquennale e qui purtroppo c’è il trucchetto con il quale ancora una volta si tagliano fuori i più giovani.

I professionisti ricercati lavoreranno insieme per supportare le amministrazioni locali nella gestione delle procedure complesse, dagli appalti alle autorizzazioni ambientali, e accelerare l’attuazione dei progetti e degli investimenti. Gli incarichi avranno contratto di collaborazione di 12 mesi, rinnovabili per un triennio sulla base del raggiungimento dei risultati.

Per candidarsi sul portale inPa bisogna compilare un form ed essere in possesso dello Spid o, in alternativa, della Cie o del Cns. I candidati selezionati dovranno fare un colloquio in video-conferenza e l'incarico sarà poi conferito entro il 31 dicembre 2021. Secondo il ministro Brunetta gli stipendi dei professionisti selezionati potranno arrivare fino a 100 mila euro all'anno.