Lo spettacolo della casetta ghiacciata sul Miletto… sotto il sole

A poca distanza dal Monte più alto del Matese il fotografo-escursionista e guida Massimo Martusciello, ci regala un’altra meraviglia: “Ieri c'era un vento terrificante, ma è stato bellissimo, sulla neve ancora nessuna traccia”.

di Maurizio Cavaliere

Massimo Martusciello ci ha abituato a rappresentare il ‘suo’ e ‘nostro’ Matese al massimo del suo appeal visivo e paesaggistico, tra suggestioni inattese e scorci memorabili: come i suoi scatti di Capri e Ischia vista dal Matese molisano, di cui abbiamo già parlato in passato. Stavolta, il 64enne esploratore-fotografo di San Massimo, che di fatto è il più grande esporto del territorio matesino, ha deciso di deliziarci con questa immagine emblematica oltre che bellissima. E’ la casetta dei Vigili del Fuoco, con i suoi ripetitori, che si trova a oltre duemila metri di quota, ben visibile, a poca distanza dalla croce che, ai 2050 metri, segnala il tetto del Matese (e della Campania) ovvero il Monte Miletto. La piccola struttura è completamente avvolta da uno spesso muro di ghiaccio, cosa non troppo frequente all’inizio di dicembre. Lo scatto è infatti di ieri mattina sabato 4 dicembre 2021. Erano più o meno le 11 e Massimo lo commenta così: “Siamo saliti con Francesco (suo compagno di escursioni). Avevamo le ciaspole, ma una volta scesi dall’auto, e camminato sulla prima ascesa della Lavarelle, ci siamo accorti che la neve era talmente compatta che sarebbero stati necessari i ramponi. Quindi siamo arrivati sul Miletto per la strada diretta: dal pianoro alla sommità dove arriva la seggiovia Del Caprio e poi sul costone. Prima, abbiamo raggiunto la croce del Miletto, poi un altro po’ di strada in discesa e ancora in salita, verso la casetta dei Vigili del fuoco.

“E’ stato stupendo – spiega la guida appenninica iscritta all’Assoguide – perché non c’erano ancora tracce sul manto bianco. Siamo stati i primi a salire lassù quest’anno con la neve. Non era la priva volta che vedevo la casetta ghiacciata in quel modo, ma devo dire che faceva un freddo tremendo – continua – Quando Francesco ha scattato la foto, mi si stava bloccando la mandibola per il gelo. C’era un turbinio di venti gelidi, in particolare tirava forte in direzione Nord Ovest. Non ho controllato quanti gradi vi fossero, ma sicuramente eravamo intorno ai meno sei ed era quasi mezzogiorno, con il sole”.

Non contento delle prime escursioni invernali, tra le altre quelle sulla Gallinola e in altre aree non solo del Matese, oggi, domenica 5 dicembre, Massimo ha accompagnato un gruppo di turisti ancora nel cuore del massiccio montuoso che lo ha visto nascere, zona Roccamandolfi, verso il torrente Callora in piena: “Altra esperienza fantastica” ci racconta. E chissà quante altre cime e strapiombi vedranno ancora i suoi occhi di lince (a proposito, è tra i fortunati ad aver avvistato il mitico gatto selvatico) e vedremo anche noi, dal momento che Martusciello è bravo anche a testimoniare le sue esperienze con foto e video. Questo è il suo numero di telefono, 3890907352: se amate il Molise e avete voglia di un’esperienza adrenalinica e… ghiacciata da raccontare, Massimo è il top della gamma.

