Covid in Molise: un positivo e un ricovero, ma ci sono anche 53 guariti

Il bollettino dell’Asrem. Sono 121 i tamponi processati nelle ultime ore

CAMPOBASSO/ISERNIA. Un positivo, un nuovo ricovero in ospedale e 53 guariti: questi i numeri di oggi dell’emergenza Covid in Molise diffusi dal consueto bollettino dell’Asrem.

Sono 121 i tamponi processati nelle ultime ore, dai quali è emerso un nuovo caso a Montorio nei Frentani. Sempre nelle ultime ore si è reso necessario il ricovero nel reparto di Malattie Infettive del Cardarelli di Campobasso di un paziente di Guglionesi.

Al momento dunque le persone assistite in ospedale sono 15, una delle quali è in Terapia Intensiva. Di queste 13 non sono vaccinate e 2 hanno ricevuto la doppia dose.

La buona notizia è che oggi è stata accertata la guarigione di altri 53 molisani, 28 dei quali residenti a Isernia. Il numero degli attualmente positivi scende dunque a 340, 256 vivono in provincia di Campobasso e 84 nell’Isernino.

Al momento le persone in isolamento sono invece 2.452.

