Covid, scatta il Super Green Pass: ecco cosa cambia

La guida del governo con le nuove regole in vigore da oggi, lunedì 6 dicembre, al 15 gennaio

ROMA. Al via oggi, 6 dicembre, e fino al prossimo 15 gennaio la cosiddetta ‘stretta’ delle feste, con l’entrata in vigore del Super Green Pass al fine di arginare la diffusione del contagio da Covid-19.

Scattano, dunque, regole di comportamento più ferree, specie nelle zone classificate a più alto rischio. Fino alla zona arancione – riferisce anche TgCom24 - non sono previste limitazioni per chi ha la super certificazione verde. Qualche differenza scatta invece superata tale soglia.

SPOSTAMENTI. In zona bianca e gialla non ci sono restrizioni per nessuno: si può entrare e uscire da comune o regione liberamente. In zona arancione è consentito uscire dal proprio comune con mezzo proprio solo se si ha almeno il Green pass base o in caso di lavoro, salute o necessità. Unica eccezione: dai comuni con massimo 5.000 abitanti si può sempre andare verso altri comuni entro 30km (a parte il capoluogo di provincia).

MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO. Non ci sono differenze tra zona bianca, gialla e arancione: in tutte e tre le situazioni sono consentiti i viaggi in aereo, treno, nave, traghetto, autobus, pullman, tram e metro a chi ha almeno il Green pass base. Su taxi e Ncc, invece, si può salire anche senza Green pass.

RISTORAZIONE. In zona bianca, gialla e arancione il consumo ai tavoli interni di bar e ristoranti è consentito solo a chi ha il Super Green pass. I tavoli all'aperto e il bancone sono accessibili senza Green pass solo in zona bianca e gialla, in arancione obbligo di Super Green pass anche al banco.

ECCEZIONI. Nelle tre zone è consentito l'accesso con Green pass base a tutte le mense e ai ristoranti delle strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti delle strutture stesse.

ISTRUZIONE. Niente Green pass per entrare a scuola fino alle superiori. Serve invece almeno il Green pass base per seguire le lezioni all’università in zona bianca, gialla e arancione.

SPETTACOLI, MUSEI, STADI. L’accesso a teatri, cinema, discoteche e stadi è consentito esclusivamente a chi ha il Super Green pass, a prescindere dal colore della regione. Mostre e musei invece sono aperti anche a chi ha il Green pass base, ma solo in zona bianca e gialla, mentre in arancione serve il Super Green pass.

IMPIANTI SCIISTICI. Anche in questo caso, come per la ristorazione, le misure più restrittive sono in zona arancione: qui l'acquisto di skipass è consentito esclusivamente a chi ha il Super Green pass.

QUI TUTTE LE REGOLE DEL GOVERNO

