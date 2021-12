Pnrr, più assunzioni e fondi ai Comuni: siglato l'accordo tra Governo e Anci

Il presidente Sciulli: “L'intesa si traduce in un pacchetto di interventi normativi tesi a superare le criticità oggi esistenti e a soddisfare la domanda di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali”

CAMPOBASSO/ISERNIA. “Più spazi per assunzioni e fondi per Comuni, più semplificazioni, più risorse economiche”. Questo in sintesi il contenuto dell'accordo tra Governo e Anci in merito al Pnrr e che suggella il lavoro tecnico che si è svolto nelle scorse settimane.

“Esso si traduce – spiega il presidente dell'Anci Molise Pompilio Sciulli - in un pacchetto di interventi normativi tesi a superare le criticità oggi esistenti e a soddisfare la domanda di rafforzamento della capacità amministrativa degli enti locali e all'esigenza di assumere personale e professionalità tecniche qualificate. Necessità emersa ancora più chiaramente in correlazione all'aumento agli impegni che il Paese ha assunto con il Pnrr.

Una risposta composita – evidenzia - da attuare in via normativa e in parte amministrativa, che consentirà a Comuni, cosi nei prossimi cinque anni, durante l'arco del Pnrr di disporre di ulteriori canali di acquisizione delle professionalità necessarie. Il pacchetto deciso oggi prevede, tra le varie misure nuovi spazi assunzionali per i Comuni che realizzano interventi del Pnrr. Si creano nuovi spazi assunzionali per contratti a tempo determinato e si scavalca il vincolo della non superabilità della spesa sostenuta nel 2009. A ciò si aggiunge che a partire dal 2022 sono previste importanti e crescenti risorse finanziarie in favore dei Comuni”. Non solo. “Si istituisce un Fondo di 30 milioni – aggiunge il presidente dell'Anci Molise - per piccoli Comuni sotto i 5000 abitanti che, nonostante i nuovi spazi assunzionali resi disponibili, non abbiano risorse finanziarie utilizzabili”. Infine il fondo per Comuni del Sud. “Si stanziano 67 milioni – conclude Sciulli - per assunzioni di professionisti e esperti da destinare a Comuni nel Mezzogiorno”.

