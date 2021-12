Cardarelli, neonatologia allo stremo e senza personale. Asrem chiede aiuto alla Campania

E’ la stessa azienda sanitaria molisana ad ammettere che la decisione di ricorrere alla convenzione esterna con l'azienda ospedaliera di Avellino è motivata dalla perdurante emergenza che interessa il reparto, da troppo tempo a corto di personale medico e infermieristico

CAMPOBASSO. Tra i reparti dell’ospedale Cardarelli nei quali da troppo tempo manca personale spicca la neonatologia. Per far fronte a quella che si palesa come una vera e propria emergenza il direttore generale dell’Asrem Oreste Florenzano, ha approvato l’atto che da il via libera alla convenzione con l’Azienda ospedaliera “S.Giuseppe Moscati” di Avellino per l’acquisto di prestazioni specialistiche nella branca di neonatologia nei presidi ospedalieri aziendali.

L’atto è motivato dalla necessità di far fronte “alla perdurante grave carenza di personale medico ospedaliero, ulteriormente aggravata dalla oggettiva difficoltà a reperire risorse umane”.

Una ammissione che non lascia spazio a repliche e che rende manifesta la situazione drammatica in cui versa la sanità pubblica regionale.