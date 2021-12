Covid a scuola, classi in Dad in tre comuni molisani

Da domani e fino a nuovo ordine lezioni in presenza sospese per diversi alunni di Morrone del Sannio, Ripabottoni e Casacalenda



CASACALENDA. Emergenza coronavirus, ancora classi in Dad in Molise. La dirigente scolastica dell’istituto omnicomprensivo di Casacalenda Filomena Giordano ha disposto la sospensione delle lezioni in presenza (da domani 9 dicembre e fino a nuova comunicazione) nella scuola dell’Infanzia e della Primaria di Morrone del Sannio.

Stesso provvedimento è stato adottato anche per la pluriclasse della scuola secondaria di primo grado di Ripabottoni e per la classe terza (sezione A) della scuola secondaria di primo grado di Casacalenda.

Sempre a Casacalenda, a seguito di risultato positivo a tampone rapido di uno degli allievi del gruppo di studio di teatro della scuola primaria, sono state prese apposite precauzioni in accordo con Asrem e Dirigenza Scolastica. Lo ha comunicato il sindaco Sabrina Lallitto.

“I bambini – scrive sulla pagina Facebook - che erano presenti alla lezione di lunedì 6 dicembre, restano in quarantena fino all'esito del tampone previsto per Lunedì 13 quando dovranno essere accompagnati a Termoli per effettuare l'esame tra le ore 15 e le ore 17.30.

I genitori di questi piccini, non sono in quarantena ma seguiranno le precauzioni che potete leggere qui nell'immagine o scaricare da sito della scuola.

La classe III A, Scuole Medie, interessata anche questa dalla presenza di un allievo positivo, seguirà le lezioni in dad.

Domani 9 dicembre, gli allievi faranno un primo tampone, sempre a Termoli, dalle ore 11 alle ore 13; resteranno in quarantena fiduciaria fino all'esito del secondo tampone, fissato per il giorno 17 Dicembre, sempre a Termoli, dalle ore 11 alle ore 13. I genitori di questi ragazzi, non sono in quarantena”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!