Campitello, 5 Stelle all’attacco del centrodestra. Ma il problema non è solo della politica

I consiglieri Greco e Primiani oggi nella stazione sciistica per sottolineare la mancata ripartenza della stagione invernale: “Cotugno si è fatto le foto negli autogrill davanti ai poster del Molise e questi sono i risultati”

CAMPITELLO MATESE. I problemi di Campitello Matese sono tanti, da anni. Come Isnews ha anticipato ieri, oggi la stagione invernale non è ripartita. La tradizione vuole che gli impianti, seggiovie e skilift, siano riattivati il giorno dell’Immacolata Concezione. Le condizioni per cominciare di nuovo dopo due stagioni infauste, la prima per mancanza di neve, la seconda causa pandemia, c’erano. Ma un debito relativo alla passata gestione, rispetto al pagamento della fornitura di energia elettrica, ha determinato lo stop prima ancora della partenza. Energia elettrica ‘staccata’ e impianti fermi al palo, letteralmente parlando.

Oggi i consiglieri regionali del Movimento 5 Stelle Andrea Greco e Angelo Primiani sono saliti sul pianoro della stazione sciistica e, in una diretta facebook, non le hanno mandate a dire al Presidente della Regione Donato Toma e all’assessore al Turismo Vincenzo Cotugno.

“Mentre altrove si riparte, non solo oggi, ma nei giorni scorsi, qui siamo fermi. Tutto questo è dovuto all’incompetenza politica che, però, rappresenta una sconfitta per tutti, soprattutto se pensiamo agli operatori di questo comparto che è già in crisi per la pandemia. Non possiamo permetterci questo stato di cose. L’assessore Cotugno - ha detto Greco - è andato in giro per gli autogrill a farsi le foto con i poster del turismo molisano e questi sono i risultati”.

Da parte sua Primiani vede nel caso Campitello l’emblema della mala politica molisana: “In Molise è tutto fermo, gli impianti sono chiusi, ma qui c’è gente. La stazione risulta attrattiva, le persone sono venute qui pur sapendo che gli impianti sarebbero stati chiusi. Questo vuol dire che c’è potenziale per il turismo”.

Greco e Primiani criticano insomma l’attuale gestione della stazione che, sul piano politico, fa riferimento alla società controllata (dalla Regione Molise) Funivie Molise di cui quattro mesi è amministratore unico l’avvocato Fausto Parente.

Chi conosce la vita e le storie legate a Campitello, la sua epopea e l’impietosa discesa, sa che in realtà il problema è vecchio e risiede nella scarsa visione politica ma pure nella carente collaborazione degli operatori locali, compresi in gestori naturalmente. La politica ha le sue colpe, da sempre: non è che con Frattura e con Iorio le cose andassero molto meglio. Il riferimento ai soldi investiti, fatto da Primiani nel video, è molto importante, perché di soldi ne sono stati impegnati tanti, ma il problema è anche di gestione degli impianti e di ritardi che possono essere imputati a tanti. Fa discutere la poca reattività nell’affrontare e risolvere i problemi attuali. La speranza è che, come ha detto ieri a Isnews l’avvocato Parente, l’accensione degli impianti avvenga prima di Natale. Ne va del lavoro di tanta gente e ne va anche dell’onore di una stazione che un tempo faceva invidia a tutto l’Appennino e che oggi, per problemi non solo legati alla politica, è diventata un modello scomodo di inefficienza.

