Covid, oltre 61mila molisani hanno ricevuto la terza dose di vaccino

CAMPOBASSO. Sono 2198 le vaccinazioni anti-Covid eseguite nelle ultime 24 ore in Molise. La campagna di immunizzazione non ha risentito del giorno festivo e ben 1736 molisani hanno ricevuto la terza dose di siero.

In totale le somministrazioni di dosi aggiuntive di vaccino in regione sono state finora 61.524, mentre complessivamente, tra prima, seconda e terza dose, i vaccini inoculati in Molise da Gennaio di quest’anno sono 518.404.