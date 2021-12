Coronavirus, le vittime salgono a 507: muore una donna. Due contagi e 49 guariti

Oggi analizzati 359 tamponi. Gli attualmente positivi sono 251

CAMPOBASSO. Coronavirus, muore una donna di 88 anni di Casacalenda, ricoverata nel reparto di Malattie infettive del Cardarelli. Salgono così a 507 le vittime del Covid.

Nel bollettino 2 contagi, a Bojano, su 359 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore. Ma la notizia positiva è rappresentata dal gran numero di guariti, oggi 49.

Nel bollettino anche la dimissione dall’ospedale di 1 paziente di Isernia. Sono 11 i malati Covid ricoverati all’ospedale Cardarelli di Campobasso, 10 in Malattie infettive e 1 in Terapia intensiva. Di questi 10 non avevano fatto il vaccino, 1 aveva ricevuto due dosi o la dose unica.

Fino ad oggi sono 15.348 i casi di Coronavirus certificati in Molise, con 251 attualmente positivi e 2.383 persone in isolamento. I guariti dall’inizio dell’epidemia sono 14.576.

