Coronavirus, in Molise l’incidenza più bassa d’Italia. Ma l’indice Rt resta alto

Dal monitoraggio settimana del Ministero della Salute e dell’Istituto superiore di sanità

CAMPOBASSO. Coronavirus, il Molise è la regione italiana in questo momento con la situazione epidomielogica meno preccupante.

Un dato che emerge dal monitoraggio settimanale condotto dal Ministero della Salute e dall'Istituto superiore di sanità. L'incidenza in Molise è scesa a 28 casi ogni 100mila abitanti, mentre tutte le altre regioni sono sopra la soglia di allarme fissata a 50. Tutte le regioni inoltre sono ora classificate a rischio moderato con l'unica eccezione proprio del Molise che è a rischio basso.

L'indice Rt resta invece alto, a 1,52, contro una media nazionale di 1.16, ma è comunque in calo rispetto alla scorsa settimana quando aveva superato quota 2. Infine la situazione dei ricoveri, anche qui numeri sotto le soglie di allarme: 2,6% per cento di posti occupati in terapia intensiva e 6,8% per cento di posti occupati in area medica.

