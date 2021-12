Influenza, in Molise incidenza maggiore nella fascia 15-64 anni

L'Istituto superiore di sanità ha diffuso il nuovo rapporto 'Influnet'. Casi in leggera diminuzione

CAMPOBASSO. L’influenza in Molise sta colpendo maggiormente i soggetti di età compresa tra 15 e 64 anni per un’incidenza al 2,05 per mille. Seguono pazienti dai 5 ai 14 anni (1,78) e gli over 65 (1,11). Ancora nessun caso segnalato per i bambini da 0 a 4 anni.

Questo il quadro che emerge dal rapporto epidemiologico ‘Influnet’ diffuso dall'Istituto superiore di sanità e relativo all'andamento dell'influenza in Italia.

In Molise, nella settimana compresa tra il 29 novembre e il 5 dicembre, - riferisce l’Ansa - su 10 Medici di medicina generale (Mmg) e Pediatri di libera scelta (Pls) 'sentinella' che hanno trasmesso i dati, per un totale di 10.363 assistiti, sono stati segnalati 18 casi di sindromi influenzali (incidenza 1,74 per mille - Italia 4,77), in leggera diminuzione rispetto alla precedente settimana (22 casi).

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!