Ambiente e servizi, Isernia prima per densità di farmacie

La rilevazione pubblicata da IlSole24Ore. Migliori performance sugli altri indicatori per le città del Trentino Alto Adige e della Sardegna

ISERNIA. Incrociando i dati di diverse indagini su ambiente e servizi, da Ecosistema urbano di Legambiente a ICityRank, IlSole24Ore evidenzia quali città del Belpaese ‘spiccano’ per svolta green e per offerta di prestazioni sul territorio.

Se a registrare le migliori performance sono le città del Trentino Alto Adige, quali Trento e Bolzano, e finanche quelle sarde, ‘capitanate’ da Oristano, anche Isernia si aggiudica un primo posto.

Il gradino più alto del podio il capoluogo pentro lo ottiene per densità di farmacie.

Riguardo alla sostenibilità ambientale dei capoluoghi di provincia, - si legge - se Milano primeggia nell’offerta di trasporto pubblico, altrettanto fanno Ferrara nella raccolta differenziata, Agrigento nella qualità dell’aria, Reggio Emilia nelle piste ciclabili.

L’indice ICityRank, legato ai servizi digitali dei Comuni per i cittadini, evidenzia invece che Firenze precede altri tre grandi centri (Milano, Bologna e Roma), mentre è prevalentemente al Sud che si riscontrano i ritardi maggiori, nonostante lodevoli eccezioni come Cagliari, Palermo e Napoli (al nono, 12° e 26° posto).

Trieste, leader nella Qualità della vita 2021, si stacca nettamente verso l’alto nell’indicatore della spesa sociale dei Comuni, che in coda fa registrare lo sprofondo delle aree calabresi, tutte comprese tra la 101ª posizione di Catanzaro e la 107ª e ultima di Vibo Valentia.

Rimini è la più dotata di Pos per il pagamento tramite carte, mentre Macerata e Savona condividono la prima piazza per non avere alcun problema di affollamento negli istituti di pena.

Viterbo, infine, non ha rivali nell’energia elettrica prodotta da impianti fotovoltaici.

