Isernia, via Kennedy ‘sotto scacco’ della fibra ottica: disagi e proteste per i lavori, ecco perché

Le installazioni di internet veloce avrebbero danneggiato strade e marciapiedi con rattoppi evidenti e raffazzonati. Ma non solo

ISERNIA. Proteste diffuse per i disagi sopportati da numerosi cittadini a seguito del protrarsi dei lavori di realizzazione della centrale operativa di servizio per la fibra ottica e per l'installazione della relativa rete cittadina di distribuzione.

Numerose strade del centro, soprattutto via Kennedy, sono da mesi oggetto di opere che si susseguono senza sosta, interessando anche i marciapiedi, con inevitabili ‘sofferenze’ per i pedoni. Alcune famiglie che vivono in quella zona stanno subendo disagi da tempo, e più volte c’è stato bisogno dell’intervento della polizia di Stato e e dei vigili urbani.

I residenti, negli ultimi giorni, si sarebbero lamentati anche con gli uffici e con gli amministratori del Comune di Isernia per comprendere bene cosa stia accadendo. Ad esempio, spuntano come funghi cabine di grandi dimensioni, che rovinano il decoro architettonico delle case e che vanno ad occupare buona parte dei marciapiedi, riducendo pericolosamente gli spazi per i pedoni, pregiudicando altresì l’accesso per i disabili e il passaggio delle carrozzine.

Alcuni marciapiedi sono stati rotti per ben sei volte dall’inizio delle installazioni, senza dimenticare i ‘rammendi’ stradali, giudicati autentici orrori, rattoppi alla meno peggio, che certamente non fanno bene all’immagine delle strade e, quindi, dell’intera città, risultando talvolta anche insidiosi per la circolazione stradale.

Una palazzina, in particolare, sta subendo l’azione dei cantieri. «Ci sono elevati rumori di turbine ogni giorno, 24 ore su 24. La notte è impossibile dormire», ci ha riferito uno dei residenti, che poi ha aggiunto: «Hanno modificato le facciate e gli ingressi esterni dello stabile, sfasciando un po’ di tutto, zone condominiali comprese, senza mai preavvisare dei lavori. Solo dopo quattro mesi hanno cercato di giustificare questa loro posizione col fatto che le opere riguardavano interventi all’interno della proprietà privata concessa in locazione alla società che vi ha allestito la centralina di distribuzione della fibra ottica. Ma non mi sembra che sia così. Basta dare un’occhiata al palazzo. C’è finanche stato un allagamento dei locali seminterrati, causato dall’imperizia manutentiva di chi sta allestendo il punto di presenza della centrale operativa, un allagamento che ha richiesto l’intervento notturno dei vigili del fuoco. Solo un miracolo – ha aggiunto il nostro interlocutore residente nel fabbricato – ha evitato che l’acqua giungesse ai contatori elettrici del palazzo. Di tutto ciò, e di altro ancora, più condomini possiedono documentazione sia video che fotografica”.

“Ben venga internet veloce – ha concluso – ma crediamo che il Comune debba vigilare su questi cantieri. Occorrono controlli puntuali e approfonditi. Non è possibile rompere le strade pubbliche e aggiustare alla meno peggio. Inoltre, non sembra legittimo o quantomeno ragionevole collocare la centrale di servizio per le prestazioni della fibra ottica in un locale condominiale situato nel centro cittadino, con tutti i rischi che ne derivano per la salute dei cittadini”.

Un appello finora rimasto senza risposta, per quanto appreso dalla nostra redazione.