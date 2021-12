Posti letto finiti nell'unico reparto di neonatologia del Molise: bloccati i ricoveri al Cardarelli

Ancora una volta, di fronte alla carenza di personale e posti letto, l’Asrem è costretta a bloccare i ricoveri, come peraltro più volte era accaduto in passato e in particolare nel corso dell’emergenza pandemica ancora in atto

CAMPOBASSO. Si fa sempre più critica la situazione nel presidio ospedaliero di contrada Tappino e in particolare nell’unico reparto di neonatologia esistente in Molise, già provato dalla carenza di personale medico, motivo per il quale nei giorni scorsi il direttore generale Asrem è dovuto ricorrere a una convenzione esterna con l’Azienda sanitaria di Avellino per reperire specialisti da far arrivare in Molise.

Lo stato di emergenza dell’unità operativa complessa di neonatologia si è aggravato ulteriormente dopo l’emanazione della circolare interna con la quale da ieri 11 dicembre è stato disposto il blocco dei ricoveri in patologia neonatale e terapia intensiva neonatale, fino a nuova comunicazione.

Ancora una volta, di fronte alla carenza di personale e posti letto, l’Asrem è costretta a bloccare i ricoveri in regime ordinario e di emergenza, come peraltro più volte era accaduto in passato e in particolare nel corso dell’emergenza pandemica ancora in atto.

Sul punto è durissimo il giudizio dell’avvocato Vincenzo Iacovino, legale del Forum per la sanità pubblica, che ha parlato di “situazione imbarazzante” e di “disastro” con responsabilità chiare e imputabili a coloro i quali sono al governo della Regione e di una sanità pubblica ormai allo stremo.

