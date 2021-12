Capodanno in Molise, Toma: “No ai veglioni prolungati fino al mattino"

Lo ha dichiarato il governatore al Corriere della Sera in merito alle misure che sarà necessario adottare per contrastare la diffusione del Covid

CAMPOBASSO. “Una cosa è certa, faremo in modo che i veglioni non si prolunghino ad libitum”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Molise Donato Toma, intervistato dal Corriere della Sera in merito alle misure che, nelle varie realtà, saranno adottate durante le feste per limitare la circolazione del Covid.

Feste di Capodanno sì, dunque, ma che a quanto pare per il governatore non potranno prolungarsi ad oltranza.

Diversi intanto i provvedimenti che da nord a sud dell’Italia si stanno adottato per garantire massima sicurezza. Il neosindaco di Roma Roberto Gualtieri attende gli ultimi dati epidemiologici per decidere sul Capodanno: il luogo scelto per il concertone sarebbe il Circo Massimo ma con appena 15 mila posti a sedere assegnati per garantire il corretto distanziamento e poi mascherine per tutti e super green pass obbligatorio per accedere sugli spalti.

Annullato, invece, il Capodanno in piazza a Genova così come a Gorizia, Rimini, Ravenna, mentre Riccione, Cattolica e Cesenatico sperano ancora di poter ballare. Nessun problema invece per entrambi i Concertoni organizzati per il countdown di San Silvestro in diretta televisiva: a Bari (su Canale 5) e a Terni (Rai Uno) nella storica sede delle Acciaierie.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!