De Gaetano: “La ricerca non è un costo e i giovani sono una ricchezza”

Così il Presidente dell’Istituto Neuromed al tradizionale incontro ‘Telethon Molise’ a Campobasso: “Investire 30mila euro su un ricercatore può generare un finanziamento di 400mila euro, questo non è stato ancora capito”.

Interessanti le riflessione e i numeri approfonditi ieri mattina a Campobasso nel tradizionale incontro di studio ‘Telethon Molise’.

Organizzato, come sempre, dall’ex presidente del Coni regionale Guido Cavaliere, e dal coordinatore provinciale di Telethon dottor Luigi Benevento, l’incontro ha ospitato alcune personalità di spessore della ricerca nazionale e regionale e dell’ambito accademico. Per Neuromed, l’unico Istituto di Ricerca CC Scientifico presente in Molise, sono intervenuti il Presidente, professor Giovanni De Gaetano, la dottoressa Alba Di Pardo, specialista in Genetica medica del Centro di Malattie rare e la Professoressa Lucia Iacoviello che è anche docente del Dipartimento di Medicina e Chirurgia all’Università Insurbia di Varese. Di sostanza pure il contributo degli altri due relatori invitati: il Professor Maurizio Gasperi titolare della cattedra di Endocrinologia presso l'Università degli Studi del Molise, ed ex Primario all’Ospedale Cardarelli di Campobasso, e il Direttore del Dipartimento di Medicina dell’Unimol, professor Germano Guerra.

Tante le notizie scientifiche diffuse nel corso dell’incontro, sullo sfondo del messaggio più importante lanciato da tutti i presenti: quello secondo cui per la ricerca, e per i giovani che operano in tale settore, si può e si deve fare di più. Di particolare impatto questa traccia dell’intervento del Prof. De Gaetano: “Faccio fatica a far capire che la ricerca è un investimento economico – ha detto – Quello che facciamo è ancora considerato un costo e invece rappresenta un investimento. Se questo concetto entrasse nel modo di pensare della gente e del mondo politico si riuscirebbe a capire che, per esempio, 30mila euro investiti su un ricercatore, possono generare un finanziamento di 400mila euro da Telethon: beh, si tratta di un grande investimento. Ditemi un impegno di spesa che con 30mila euro ne produce 400mila. Al di là della scienza, dei malati, e di tutto quello di buono che facciamo, basterebbe pensare a questi numeri per capire quali sono le potenzialità della ricerca.

“Noi pensiamo giustamente – ha proseguito il Presidente dell’Irccs Neuromed – che per sviluppare il Molise è doveroso parlare del collegamento stradale fra Termoli e San Vittore, ma poi dovremmo aggiungere che tutto Neuromed costa come qualche chilometro di quella potenziale infrastruttura. Quindi si potrebbe investire molto ma molto di più nelle Università, nella ricerca, nelle strutture cliniche. L’idea è invece quella che dobbiamo attrarre i produttori di automobili. Abbiamo insomma un concetto di economia che risente della ‘non cultura’ scientifica del nostro Paese. Questo è un discorso del Molise ma anche nazionale.

“Noi, nel nostro piccolo, cercheremo di lavorare sempre in questa direzione – ha proseguito - Non dimentichiamoci che i nostri giovani hanno un’intelligenza straordinaria, soprattutto al Sud dove si va spesso all’Università, essi rappresentano una risorsa enorme. Una nostra ricercatrice, che sta dando un contributo molto importante sugli studi della Dieta mediterranea, è laureata in Filosofia, cioè ha un background che l’ha portata a capire cosa poteva fare mettendo la sua cultura su una conoscenza scientifica. Questi esempi – ha concluso – si potrebbero moltiplicare”. Con benefici per tutte le componenti della nostra società civile, dal lavoro alla ricerca, dai giovani alla creatività, ad un’economia certamente più virtuosa.

