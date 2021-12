Covid in Molise: nuovo ingresso in Terapia Intensiva. Scende a 198 il numero dei positivi

Si sono aggravate le condizioni di un paziente di Colli a Volturno. Nelle ultime ore nessun nuovo caso e 48 persone sono state giudicate guarite



CAMPOBASSO/ISERNIA. Nessun nuovo caso sui 145 tamponi molecolari processati dall’Asrem nelle ultime ore 48 persone guarite. Questi in numeri di oggi sull’emergenza sanitaria in Molise.

Da registrare anche un nuovo ingresso in Terapia Intensiva: il trasferimento si è reso necessario per un paziente di Colli a Volturno che da diversi giorni era ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso. Stando a quanto si è appreso, ha ricevuto due dosi di vaccino, ma presenta severe comorbidità.

Al momento dunque le persone assistite in ospedale sono 11 e 9 di loro non sono vaccinate. Tre le persone in Terapia intensiva, tutte residenti in provincia di Isernia.

Scende ancora, si diceva il numero degli attualmente positivi. Al momento sono 198, 132 residenti in provincia di Campobasso e 66 nell’Isernino.

Sono invece 2329 le persone in isolamento.

