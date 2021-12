Nessuna risposta dalla Regione: sciopero di 8 ore e presidio degli autisti dell’Atm

I lavoratori incroceranno le braccia martedì 14 dicembre. Manifestazione di protesta davanti alla sede del Consiglio



CAMPOBASSO. Riposo ridotto e problemi legati alla sicurezza: è stato confermato lo sciopero dei dipendenti dell’Atm per martedì 14 dicembre. Lo ha comunicato la Faisa – Cisal Molise.

I lavoratori incroceranno le braccia per otto ore: dalle 15.31 alle 23.31. Inoltre saranno in presidio dalle 10 alle 12 davanti alla sede del Consiglio regionale.

“La riduzione dei riposi da parte della società Atm spa, che, di fatto, ha abolito un regolamento europeo (561/06), il D.Lgs n.234/07, nonché l’art.174 del C.d.S., tutte norme emanate in funzione della sicurezza del trasporto, ci vede costretti ad indire una nuova protesta – si legge in una nota del sindacato - Tale decisione aziendale, viola, secondo il nostro parere, le norme di legge e si avvale delle numerose fermate illegittime esistenti in Regione”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!