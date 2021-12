Qualità della vita: crolla a Campobasso, male pure a Isernia

Il capoluogo di regione perde 26 posizioni, mentre la città pentra ‘solo’ 3. La classifica pubblicata dal Sole24Ore

CAMPOBASSO. Cala la qualità della vita in Molise. Ad evidenziarlo il rapporto annuale pubblicato da IlSole24Ore che, sulla base di una serie di indicatori, stila una classifica delle province italiane. Ed ecco che Campobasso e Isernia si piazzano rispettivamente all’80esimo e all’81esimo posto, con il capoluogo di regione che subisce un tonfo, perdendo addirittura 26 posizioni rispetto alla precedente edizione, e la città pentra che ne perde ‘solo’ 3.

Anche quest'anno l'indagine prende in esame 90 indicatori, suddivisi nelle tradizionali sei macro-categorie tematiche (ciascuna composta da 15 parametri) che accompagnano l'indagine dal 1990: ricchezza e consumi; affari e lavoro; ambiente e servizi; demografia e salute; giustizia e sicurezza; cultura e tempo libero.

L'aumento da 42 a 90 indicatori, proposto già dal 2019, - si legge - consente di misurare molti aspetti del benessere. Inoltre, quest’anno non sono stati considerati solo i dati relativi ai 12 mesi precedenti ma anche alcuni parametri aggiornati a metà anno, se non addirittura a ottobre, con l'obiettivo di tenere conto della recente ripresa post 2020.

Più nel dettaglio, Campobasso migliora in termini di ‘ricchezza e consumi’ e di ‘ambiente e servizi’, piazzandosi al 61esimo e 70esimo posto, ma ‘crolla’ per situazione demografica, giustizia e sicurezza, cultura e tempo libero e anche affari e lavoro, nonostante registri alcune performance più che positive, anzi da podio in alcune categorie specifiche. Inoltre, risulta 2° in classifica per qualità dell’aria, mentre si piazza 105esima per emigrazione ospedaliera.

Isernia, invece, registra la sua miglior performance per quanto riguarda l’esposizione all’inquinamento acustico: è al primo posto in quanto tale fenomeno risulta pressoché assente. Ultimo posto, invece, per la banda ultra larga. ‘Servizi e ambiente’, ‘giustizia e sicurezza’ e ‘ricchezza e consumi’ sono i rilevatori che segnano un miglioramento delle condizioni, mentre ‘situazione demografica’, ‘affari e lavoro’ e ‘cultura e tempo libero’ registrano un segno meno, con quest’ultimo parametro che evidenzia la perdita di ben 78 posizioni.

Insomma, una classifica tutta da ‘scalare’ per le due province molisane.

