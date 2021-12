Niente ricoveri in Pediatria, l’allarme di Di Lisa: preoccupante il livello di esasperazione dei molisani

L’intervento del coordinare regionale di Insieme sulla situazione dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso

CAMPOBASSO. Niente ricoveri nella Pediatria dell’ospedale ‘Cardarelli’ di Campobasso, per il coordinatore regionale di Insieme Gaspero Di Lisa è indispensabile intervenire subito, visto il livello di esasperazione che si respira in città.

“E’ diritto delle famiglie ricevere cure adeguate e tempestive in caso di necessità – ha affermato Di Lisa - Ma quello che sta accadendo nel reparto di pediatria dell’ospedale Cardarelli di Campobasso è davvero sconcertante ed è causa di grande preoccupazione per la comunità. Come è noto i bambini che hanno bisogno di cure non possono essere ricoverati nel nosocomio del capoluogo e sono costretti ad andare in altri ospedali fuori regione. Notizia allarmante, che ha dell’incredibile, e che ha gettato nel panico l’intera città, e non solo”.

“E’ nostro dovere – ha rimarcato Di Lisa - far valere i diritti delle famiglie che il nostro partito Insieme ha posto a fondamento della sua attività politica e intende far valere a tutti i costi. Non possiamo accettare che gli amministratori disattendano il bene pubblico e il diritto dei cittadini a ricevere cure nella totale serenità e sicurezza. La cittadinanza non deve far mancare la sua attiva partecipazione ai momenti decisionali della vita sociale altrimenti la frattura diventa insanabile. Di qui la lacerazione, inevitabile, del rapporto di fiducia che invece dovrebbe esistere tra cittadino e amministratore”.

“Non possiamo assolutamente accettare questo stato di cose in un ambito, quello sanitario, che dovrebbe avere le massime attenzioni e dovrebbe essere gestito in maniera seria e consapevole, assicurando servizi efficienti ed efficaci. La salute è un bene pubblico e va garantito e tutelato. Le famiglie che già hanno un figlio malato o che comunque ha bisogno di cure – ha concluso il coordinatore di Insieme non possono subire ingiuste e ulteriori mortificazioni, per decisioni dettate da negligenza, pressapochismo e assoluta mancanza di sensibilità”.

