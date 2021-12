Non fa terza dose di vaccino, ma riceve il Green Pass. D’Alessandro: qualcosa non funziona

La consigliera comunale della Lega punta il dito su quello che è successo prima a una sua amica e poi a lei

CAMPOBASSO. Rinvia per un problema la vaccinazione anti Covid, ma riceve ugualmente il messaggio con l’avviso che è possibile scaricare il Green pass.

Una segnalazione, quella fatta dall’avvocato consigliera comunale della Lega, Maria Domenica D’Alessandro, che dimostra che qualche errore nel sistema si verifica.

“Qualche giorno fa – il racconto della D’Alessandro - parlando con una mia amica, mi raccontava di aver prenotato a Campobasso la sua terza dose di vaccino e di non essersi potuta recare per via di un malessere, per fortuna temporaneo, nel luogo e nell’ora stabiliti. Con premura, il giorno successivo, prima attraverso il sistema messo a disposizione dalla Regione Molise, poi contattando i numeri del call center, cercava di chiarire l’accaduto e concordare un nuovo appuntamento, senza peraltro riuscirvi. Lo stesso giorno, con incredulità, riceveva sulla mail personale, “La certificazione verde covid-19”, con l’indicazione del codice Authcode ed il link tramite cui scaricare il Green pass, come se tutto si fosse svolto regolarmente”.

“Proprio ieri – ha aggiunto la consigliera - identica cosa e con le stesse modalità accadeva anche a me. Non mi ero potuta recare, per imprevisti personali, presso la cittadella dell’economia di contrada Selvapiana ma ciononostante, il giorno dopo, come nel caso innanzi rappresentato, mi vedo pervenire via mail la certificazione covid per scaricare il Green pass”.

“La domanda è “a quanti è accaduta la stessa cosa?” “Quali sono i controlli sul rilascio del green pass? “Possiamo essere sicuri dei green pass che circolano, se rilasciati dal Ministero della salute indipendentemente dalla effettiva vaccinazione?” “E i dati, giornalmente comunicati, risultano veritieri in relazione alle vaccinazioni effettuate?”, conclude D’Alessandro.

