Carenza di guardie mediche in basso Molise: vertice in Prefettura tra Regione, Asrem e sindaci

L’annuncio del governatore nel corso del tavolo di confronto convocato dal prefetto Cappetta: dichiarazione di zona carente per reperire nuovi camici bianchi sul territorio e investimenti in medicina territoriale grazie al Pnrr, con un piano per il rafforzamento del Vietri di Larino. Nel frattempo un primo spiraglio positivo arriva da Campomarino dove la guardia medica tornerà ad operare regalarmente

CAMPOBASSO. Vertice odierno in Prefettura a Campobasso per trovare una soluzione alla grave criticità riguardante la carenza di guardie mediche in Basso Molise, All’incontro convocato dal prefetto di Campobasso, Francesco Antonio Cappetta, erano presenti il governatore Toma, il dg Asrem Florenzano, i sindaci dei Comuni di Campomarino, Portocannone, San Martino in Pensilis, Santa Croce di Magliano, Ururi.

Florenzano ha comunicato la strategia messa in atto dall’Azienda sanitaria allo scopo di fronteggiare la situazione di qui ai prossimi mesi. Si è fatto ricorso, in pratica, alle prestazioni aggiuntive del personale medico in virtù delle quali è stato possibile coprire gran parte dei turni.

Toma, da parte sua, ha annunciato la dichiarazione dello stato di zona carente, in modo tale da consentire alla Struttura regionale di procedere, quanto prima possibile, al reperimento di personale.

Il governatore, poi, ha illustrato il progetto più complessivo al quale si sta lavorando: circa 13 milioni di euro le risorse disponibili per nove Case di comunità, 6 milioni per due Case della salute, fondi provenienti dal Pnrr. Previsti, inoltre, il rafforzamento del Vietri di Larino, del SS. Rosario, e il potenziamento delle postazioni del 118.

A margine del confronto istituzionale l'annuncio del sidnaco di Campomarino, Silvestri: “Desidero ringraziare il prefetto, il direttore dell'Asrem e il presidente della Regione per la loro disponibilità e per essersi dimostrati vicini alle esigenze dei cittadini. La guardia medica a Campomarino torna ad essere aperta secondo gli orari consueti”.