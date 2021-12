Consiglio regionale monotematico: timori per la cessione di 20 milioni di metri cubi alla Puglia

Il dibattito questa mattina su richiesta dei consiglieri del M5s e del Pd. Gli interventi per nuove infrastrutture da finanziare con fondi Pnrr

CAMPOBASSO. Cedere l’acqua del Molise alle altre regioni solo dopo aver garantito il soddisfacimento del fabbisogno idrico regionale e il pagamento dei giusti compensi per la regione.

Una battaglia a tutela di una delle grandi risorse del Molise, quella rilanciata oggi in Consiglio regionale, nella seduta monotematica di questa mattina richiesta dai gruppi del M5s e del Pd, con cinque mozioni all’ordine del giorno per fare il punto sulle vecchie concessioni per la cessione dell’acqua del Molise alla Puglia e alla Campania, sullo stato di attuazione dell’Egam e sugli interventi che si intendono realizzare con i fondi del Pnrr.

Ma anche sulla gestione pubblica delle centrali idroelettriche, sulla consulta idrica e sulle forme di partecipazione e informazione dei cittadini.

Da consideraere, è stato detto in aula, la necessità di aumentare il costo del ristoro, la tariffa per la cessione delle acque a Puglia e Campania, al momento troppo bassa, mentre le tariffe che pagano i contribuenti molisani sono tutt’altro che basse, nonostante il Molise sia regione che cede l’acqua ad altri territori.

Per quanto riguarda il futuro, ha anticipato nei giorni scorsi il governatore Donato Toma, il Molise potrebbe cedere alla Puglia 20 milioni di metri cubi di acqua, le eccedenze che dal lago del Liscione si riversano in mare. Attraverso la realizzazione di un’infrastruttura di 41 chilometri, di cui 34 chilometri realizzati in Molise e a 7 in Puglia. Eccedenze ancora da quantificare, con la la misurazione che dovrebbe essere effettuata da Molise Acque.

C.S.

