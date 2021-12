Coronavirus, 36 casi in Molise. Tasso di contagio al 5,4%

Oggi analizzati 668 tamponi. Nel bollettino 37 guariti

CAMPOBASSO. Coronavirus, 36 contagi in Molise dai 668 tamponi analizzati nelle ultime 24 ore, con il tasso di infezione al 5,4%. I casi a Bojano (1), Busso (1), Campobasso (9), Campochiaro (1), Campodipietra (1), Campomarino (1), Cercepiccola (1), Colle d’Anchise (5), Isernia (2), Mirabello Sannitico (1), Montemitro (2), Monteroduni (1), Ripabottoni (2), San Giovanni in Galdo (1), Termoli (5), Torella del Sannio (1), Toro (1).

Nel bollettino Asrem il trasferimento di un paziente di Montorio nei Frentani da Malattie infettive a un Istituto di riabilitazione. Sono 12 i malati Covid ricoverati all’ospedale Cardarelli di Campobasso, 8 in Malattie infettive e 4 in Terapia intensiva. Di questi 9 non avevano fatto il vaccino, 3 avevano ricevuto due dosi o la dose unica.

Fino ad oggi sono 15.426 i casi di Coronavirus certificati in Molise, con 194 attualmente positivi e 2.318 persone in isolamento. I guariti dall’inizio dell’epidemia sono 14.711 (oggi ne sono stati certificati 37), mentre i morti sono 507.

