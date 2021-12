Provinciali a Isernia, nuovo colpo di scena: riammessa la lista del centrodestra

La decisione del Consiglio di Stato. Slitta la data delle elezioni

ISERNIA. Provinciali Isernia: nuovo colpo di scena. Il Consiglio di Stato ha riammesso la lista del centrodestra, esclusa per un ritardo nella presentazione della documentazione dall'Ufficio Elettorale. Scelta poi condivisa dal Tar Molise, che ha rigettato il ricorso degli esclusi.

Oggi in Consiglio di Stato ha discusso il ricorso in appello dei candidati o, difesi dagli avvocati Giacomo Papa e Stefano Scarano, contro la Provincia di Isernia e l’Ufficio elettorale.

Al centro della difensiva, si legge nel ricorso in appello, il fatto che “come risulta per tabulas anche dalla ricevuta di presentazione rilasciata dalla Segretaria, alle ore 11,57 le operazioni erano già iniziate mediante la consegna del simbolo della lista, in triplice copia e nel formato richiesto. L’operazione di consegna era, però, resa laboriosa per cause non imputabili al presentatore della lista, il quale comunque rimaneva continuativamente nel medesimo posto in cui era al momento della consegna del contrassegno alle ore 11,57, e si concludeva alle ore 12,04 del medesimo giorno, come attestato dalla unicità della ricevuta rilasciata”.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), ha accolto quindi il ricorso. "In riforma della sentenza gravata annulla – si legge nella sentenza - la ricusazione della lista elettorale 'Autonomia e identità' per le elezioni del Consiglio provinciale di Isernia del 18 dicembre 2021, della quale va disposta l’ammissione alla competizione elettorale. Dispone che l’autorità competente provveda al congruo differimento della data di svolgimento delle medesime elezioni”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!