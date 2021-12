Trasporto privato, il Molise non è più all’anno zero

Secondo uno studio di Prontobolletta, che si basa su traffico, difficoltà di parcheggio, illuminazione e condizione stradale, la nostra regione sarebbe al sesto posto in Italia per situazione complessiva, scende infatti al 38,33 per cento l’indice di insoddisfazione dei cittadini.

In seguito alla crisi pandemica, la maggior parte delle persone ha iniziato ad uscire di nuovo per riprendere la propria routine ma non senza qualche accorgimento. Per quanto riguarda lo spostamento in città, sono in moltissimi i cittadini che preferiscono utilizzare un mezzo privato a discapito di quello pubblico, soprattutto per diminuire il rischio di un contagio.

Sulla base del database Istat, che riporta le opinioni di un campione di popolazione regione per regione su differenti ambiti legati alla mobilità privata, è stata stilata una classifica fra regioni, fonte Prontobolletta, che considera una serie di fattori quali: le difficoltà di parcheggio, il traffico, l’lluminazione stradale, la condizione stradale.

Nello specifico ecco le metriche utilizzate per questo studio sulle regioni.

La classifica regionale sul trasporto privato

Sulla base dei dati raccolti dall’Istat, lo studio di Prontobolletta ha voluto esplorare le nuove realtà del traffico in città e analizzare i diversi fattori che impattano il trasporto privato.

Al fine di poter redigere una classifica tra le regioni per individuare quella con le condizioni di trasporto migliori, è stato creato un indice generale che tiene conto dei 4 fattori precedentemente menzionati.

La classifica presenta sul podio le tre regioni settentrionali della Valle d’Aosta, del Trentino Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, rispettivamente 1ª, 2ª e 3ª con un indice del 28,2%, 32,1% e 32,5%. Dall’altra parte, troviamo in fondo alla classifica la Puglia, la Campania e il Lazio con un indice rispettivo del 56,9%, 63,7% e 65,8%.

Evoluzione dell’indice durante gli anni

Analizzando nello specifico la situazione di ciascuna regione durante il triennio 2018-2019-2020, si possono notare alcune cose interessanti. Per quanto riguarda le prime 3 regioni della classifica 2020 (Valle d’Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli-Venezia Giulia), queste hanno registrato un peggioramento dell’indice tra il 2018 e il 2019, rispettivamente del 17,5%, 6,7% e 8%, e poi un netto miglioramento tra 2019 e 2020 del 22,3%,6,4% e 17,3%.

Dando uno sguardo alle regioni che hanno avuto un comportamento più anomalo tra il 2018 e il 2019, è da segnalare la Calabria con un peggioramento record del 26,5% mentre la Sardegna ha registrato la variazione positiva più alta, con un 12,6%. Tra il 2019 e il 2020 invece, è da notare come ogni regione sia migliorata in termini di indice di insoddisfazione e la variazione maggiore l’hanno avuta le Marche con un 23,8%.

Quanto al Molise, la nostra regione è 6^ nelle condizioni del trasporto privato.

In particolare, è interessante analizzare l'evoluzione delle condizioni stradali della regione durante il triennio 2018-2021. Nel 2018, l'indice di insoddisfazione era del 47,13%. Nell'anno successivo quest'ultimo ha visto un andamento positivo rispettivo al valore precedente, dovuto alle migliori condizioni stradali. La regione, infatti, ha raggiunto nel 2019 un indice di insoddisfazione del 46,55%. La situazione ha poi continuato a migliorare nella regione Molise fino al 2020, ultimo anno di rilevazione, con un rispettiva variazione del -17,67%, che, conclude lo studio, ha portato alla diminuzione dell'indice di insoddisfazione dei cittadini e ad un valore finale del 38,33%.

