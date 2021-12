Sanità, si riattivano gli interventi di day surgery al Caracciolo di Agnone

Soddisfatto il sindaco Saia: “Un risultato che apre uno spiraglio di serenità sul futuro”

AGNONE. Da gennaio saranno riattivati gli interventi di day surgery all'ospedale Caracciolo di Agnone. Lo ha annunciato il sindaco Daniele Saia. “Un risultato – ha affermato - che apre uno spiraglio di serenità sul futuro.

A partire da gennaio, infatti, sarà possibile svolgere gli interventi chirurgici in un giorno prestabilito a settimana. Tale possibilità rappresenta un importante passo in avanti per tutti i cittadini che abitano ad Agnone e nei territori limitrofi. In ogni caso, la nostra Amministrazione continuerà a lavorare costantemente affinché il diritto alla salute sia pienamente riconosciuto in Alto Molise, con servizi ad hoc che diano maggiori sicurezze e prontezza di risposta.

Colgo l’occasione per ringraziare il commissario ad acta per la Sanità Donato Toma, il Direttore Generale Asrem Oreste Florenzano e l’Asrem tutta per il raggiungimento di quest’obiettivo di cui stavamo discutendo ormai da alcuni mesi”.

