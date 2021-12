Campitello al palo, Consiglio monotematico che sa di beffa

Fra strumentalizzazioni politiche e guai legati alla gestione e alla scarsa visione degli amministratori, la stazione invernale ha subìto un incalcolabile danno di immagine. Il 20 discussione (tardiva) a Palazzo d’Aimmo

SAN MASSIMO. Campitello Matese, è ancora notte fonda sulle prospettive della stagione sciistica 2021/21. L’annuncio dell’apertura degli impianti per il 23 dicembre non placa le polemiche e il Consiglio regionale monotematico chiesto da Primiani, Micone, Greco, Romagnuolo, Nola, Facciolla, Cefaratti e Iorio, e convocato dal presidente Micone per lunedì 20 dicembre alle 9, viene visto come una beffa da parte degli operatori e degli sciatori: una mera strumentalizzazione politica, visto che questo Consiglio si sarebbe dovuto tenere almeno due mesi fa, per fare in modo che non si arrivasse allo stallo attuale, vale a dire a una stagione che non è ancora partita a causa di un debito per una bolletta di fornitura di energia elettrica non pagata nella passata gestione e per i lavori di manutenzione che non sono stati ultimati.

Lavori che si sarebbero dovuti effettuare con condizioni climatiche favorevoli e non con il ghiaccio e la neve, cioè in pieno inverno, visto che si parla di quasi 2mila metri di altitudine.

Dal sindaco di San Massimo nessun intervento in proposito, lo stesso dall’amministratore di Funivie Molise, avvocato Fausto Parente. E al di fuori di pochissimi (chi?), nessuno sa cosa sta per succedere. Il danno di immagine alla stazione sciistica è tale che, nell’Italia Meridionale, Campitello Matese è ormai diventata una stazione zoppa, monca, disorganizzata, e mal funzionante.

Eppure gli albergatori lavorano alla grande da aprile e ottobre, cioè quando la neve non c’è. Poi arriva l’inverno ed è il disastro. Assurdo, no? Le colpe sono di tutti: politica, gestori, operatori spesso in contrasto fra loro.

L’argomento del Consiglio monotematico di lunedì 20 dicembre è al “Stazione turistica di Campitello Matese – Mancata apertura degli impianti sciistici”. L’Assemblea sarà chiamata a valutare la mozione, a firma dei consiglieri Primiani, Greco, Manzo, Fontana, De Chirico e Nola, ad oggetto “Lavori di manutenzione straordinaria sciovia San Nicola, seggiovia biposto Capo d’Acqua - Colle Monaco e seggiovia Colle del Caprio; gestione impianti risalita e innevamento”.

Quindi, allo stato attuale non si sa quali siano gli impianti che apriranno e nessuno si sbilancia: la paura è di essere smentiti dai fatti tristissimi che stiamo commentando. Si vedono gli operai al lavoro, per esempio alla San Nicola e, ma nessuno lo dice ufficialmente, l’energia elettrica sarebbe stata ripristinata. Un po’ di comunicazione no? Zero.

Gli alberghi sono pronti a riaprire, ma si vedono costretti a non dare informazioni certe ai clienti che vogliono pacchetti completi di Skypass. Qui, neanche si sa ufficialmente quando riaprono gli impianti, o meglio si sa, ma ormai in pochi ci credono, figuriamoci se chi gestisce la stazione è in grado di diffondere i prezzi degli skypass (sono tutti in attesa).

Il ritardo accumulato è oggettivamente imbarazzante, sui social sono centinaia i commenti sarcastici e negativi. Povera Campitello.

