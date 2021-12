Il Molise costiero entra nella rete ‘europea’, Toma: “Grande risultato”.

Il Presidente della Regione commenta con soddisfazione: "Raggiunto obiettivo importante grazie a un super lavoro di squadra con Abruzzo, Puglia e Marche". Per la dorsale Adriatica è previsto l'inserimento nella rete cosiddetta 'Extended Core', un nuovo livello intermedio che consente di accedere ai finanziamenti europei per le reti di trasporto.

Il Molise entra ufficialmente nella rete “Extended Core” nell’ambito della sezione ‘Ancona-Bari’. “Un risultato storico” - ha commentato stamattina il Presidente Donato Toma che, in conferenza stampa, ha suggellato il rapporto di proficua collaborazione con i suoi omologhi Marco Marsilio (Abruzzo), Michele Emiliano (Puglia) e Francesco Acquaroli (Marche). L’incontro si è svolto in presenza e da remoto presso la sede della Regione Abruzzo, a margine di una serie di commenti importanti come quello del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini.

In sostanza, il Molise entra finalmente nella programmazione del tratto Adriatico, inserendosi nella dorsale ferroviaria adriatica tra Ancona e Foggia, nel contesto della proposta legislativa per la rete Ten-T. Per la dorsale Adriatica è previsto l'inserimento nella rete cosiddetta 'Extended Core', un nuovo livello intermedio che consente di accedere ai finanziamenti europei per le reti di trasporto. Si tratta di un importante passo in avanti per l'intera dorsale e per tutto il Sud, in modo che diventino realmente competitivi, con benefici per i trasporti e per l’occupazione. Ora sarà importante garantire i finanziamenti adeguati per la realizzazione dei progetti e assicurare la complementarietà rispetto alle previsioni del Piano di Ripresa e Resilienza.

L’intento dichiarato dei Presidenti delle Regioni coinvolte è quello di guardare con attenzione anche agli sviluppi della tratta balcanica con cui si possono sviluppare importanti sinergie. I terminali portuali dell’Italia non verranno più bypassati dai flussi di trasporto. L’intervento programmatico rientra nel processo di revisione della rete Ten-T, con Molise, Puglia, Marche e Abruzzo che danno seguito al protocollo sottoscritto e poi sottoposto al ministero dei Trasporti una visione comune riguardo l’evoluzione della rete nell’Italia peninsulare. Con questa revisione sono stati incardinati i presupposti per aprire a una potenziale nuova fase progettuale per inserire il territorio delle regioni interessate nei parametri europei della rete trasportistica. Un buon esempio di sinergia fra territori confinanti. Prossima fase l’approvazione di tale revisione al Parlamento europeo.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!