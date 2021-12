Il Covid rallenta ancora la corsa: il Molise resta zona gialla d'Europa

Pubblicata la mappa aggiornata del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie sull'incidenza dei contagi da coronavirus nel territorio dell'Unione. I dati del Gimbe

CAMPOBASSO/ISERNIA. Continua a migliorare la situazione in Molise per quel che concerne l'emergenza Covid. Lo dice la mappa aggiornata del rischio Covid dell'Ecdc e gli ultimi dati forniti dal Gimbe. La regione resta zona gialla d'Europa insieme – in Italia - a Puglia e Sardegna. Le altre sono in zona arancione, tranne Veneto, Friuli e Alto Adige finite in zona rossa.

Come noto, nella mappa dell'Ecdc vengono colorate di verde le regioni che hanno meno di 25 casi ogni 100mila abitanti nelle ultime due settimane: serve, inoltre, un tasso di positività inferiore al 4%. In giallo rientrano le zone con meno di 50 casi ogni 100mila abitanti se il tasso di positività è uguale o superiore al 4%, oppure quelle tra i 25 e i 150 casi con un tasso inferiore al 4%. In arancione si trovano le regioni che negli ultimi 14 giorni hanno fatto registrare tra i 50 e i 150 casi e un tasso di positività inferiore al 4%, oppure quelle che hanno tra i 150 e i 500 casi ogni 100mila abitanti. Infine, si trovano in rosso le zone con più di 500 casi ogni 100mila abitanti

Dati confermati dal monitoraggio della Fondazione Gimbe. Nella settimana 8-14 dicembre, la regione ha fatti registrare una performance in miglioramento per i casi attualmente positivi. Sono diminuiti inoltre i nuovi casi rispetto ai sette giorni precedenti. Sempre per Gimbe sono sotto soglia di saturazione i posti letto in area medica, appena sopra la soglia di saturazione i posti letto in terapia intensiva occupati da pazienti Covid. La popolazione che ha completato il ciclo vaccinale sfiora l'80 per cento, un dato superiore alla media italiana e a cui va aggiunto il 3 per cento di vaccinati solo con prima dose. Bene anche la copertura vaccinale con terza dose, che va verso il 70 per cento.

