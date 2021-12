Covid, attivati in Molise 10 centri di vaccinazione pediatrica: ecco gli orari

Due sono a Campobasso e Termoli, gli altri a Isernia, Venafro, Riccia, Bojano, Frosolone e Agnone

CAMPOBASSO/ISERNIA. Emergenza coronavirus: sono dieci i centri vaccinali pediatrici attivati in Molise per la somministrazione delle dosi ai piccoli di età compresa tra i 5 e gli 11 anni.

Lo ha comunicato l'Asrem. Sarà dunque possibile effettuare la vaccinazione a Campobasso presso l'ambulatorio di via Toscana e in ospedale. Due anche i centri a Termoli: (ex ospedale di via del Molinello e al Palairino).

I bimbi potranno ricevere la prima dose anche a Isernia (ambulatorio vaccinale Asrem), Venafro (ex ospedale), Riccia (casa della salute), Bojano (poliambulatorio), Frosolone (poliambulatorio) e Agnone (sala consiliare di Palazzo San Francesco).

GIORNI, ORARI E DOSI DISPONIBILI

