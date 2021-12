Interruzione del servizio di emodinamica al San Timoteo, scatta la diffida all’Asrem

Dopo la esplicita richiesta dei giudici del Tar, la maggioranza al Comune di Termoli con in testa il sindaco Francesco Roberti chiede alla direzione dell’azienda sanitaria di garantire la piena operatività del servizio all’interno dell’unico ospedale del basso Molise

TERMOLI. Si accentua lo scontro tra l’amministrazione comunale di Termoli e i vertici dell’Azienda sanitaria regionale, dopo l’interruzione del servizio di emodinamica all’ospedale San Timoteo di Termoli e la tragedia del 58enne stroncato da un infarto, con il decesso che sarebbe stato la conseguenza della mancanza di un servizio indispensabile per tutto il territorio del basso Molise. Un fatto dal quale è scaturita l’ennesima battaglia giudiziaria che ha visto la prima importante pronuncia del Tar nell’udienza dello scorso 15 dicembre: i giudici hanno dato 45 giorni di tempo all’Asrem per fornire le motivazioni che hanno portato all’interruzione del servizio di emodinamica, per il quale nel frattempo è stato ordinato il ripristinoh24.

E nelle ultime ore il sindaco e la maggioranza del Comune di Termoli hanno presentato una formale diffida alla direzione generale dell’azienda sanitaria “a garantire la piena operatività del servizio di Emodinamica, in conformità alle previsioni del Piano operativo 2019-2021 e secondo quanto dichiarato nel corso della camera di consiglio del 15 dicembre” garantendo la “idonea implementazione delle risorse umane addette al servizio”.