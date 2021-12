Vino Pentro, l’eccellenza di un territorio: doppio riconoscimento per il fiore all’occhiello della ‘Campi Valerio’

Ieri la degustazione-evento a Monteroduni. Il prodotto è tra i primi 100 in Italia e ha ottenuto il Tastevin dell’Ais, l’Associazione italiana sommelier

MONTERODUNI. Doppio premio per il vino ‘Pentro’ di Campi Valerio, rientrato tra i primi 100 vini italiani e insignito di recente del Tastevin AIS, il prestigioso premio che l’Associazione Italiana Sommelier conferisce a chi ha contribuito a imprimere una svolta produttiva al territorio di origine, a chi rappresenta un modello di riferimento di indiscusso valore nella rispettiva zona e a chi ha riportato sotto i riflettori vitigni dimenticati.

Ieri pomeriggio, presso il frantoio Principe Pignatelli di Monteroduni, si è tenuto un evento-degustazione in presenza di esperti sommeliers, chiamati a spiegare al pubblico presente le caratteristiche organolettiche e non solo che hanno contribuito all’ambito riconoscimento: la riconducibilità al territorio vocato, la netta ed eccezionale percezione di autenticità del vitigno stesso, la perfetta fusione tra uomo, luogo e vitigno. Un vino eccellente, il Pentro, che rappresenta il fiore all’occhiello della produzione vinicola dell’imprenditore Antonio Valerio, fatto per l’80 per cento di Montepulciano e per il restante 20 per cento con la Tintilia. Un prodotto dal costo elevato, giustificabile grazie al valore stesso del territorio, alla sua composizione chimico-fisica.

Il Tastevin, come spiegato da Ornella Caramanna, referente della guida ‘Vitae’ sezione Molise, è un “onore e una grandissima conferma di qualità che viene attribuito una volta nella vita di un’azienda”. La qualità del vino è valutata dai degustatori che fanno parte del panel senza sapere a chi appartenga il prodotto che vanno a giudicare. Una degustazione anonima, dunque, in cui le caratteristiche organolettiche del vino sono risultate eccezionali: dalla mano del viticoltore al substrato del terreno di coltivazione in località Guado San Nicola, fino alla storicità del territorio stesso. Fresco, vivace, dalla grande longevità, arricchito dalla chicca della Tintilia: insomma, un prodotto di nicchia e d’eccellenza, per un’azienda che da anni rappresenta un valore aggiunto e un punto saldo per il Molise tutto.

Particolarmente soddisfatto Antonio Sandro Valerio, da anni in prima linea nella promozione del vino come volano del territorio. “Il Pentro – ha detto – ha come principale caratteristica una grande capacità d’invecchiamento. Una longevità dovuta ai vitigni che si sono adattati a un territorio enormemente vocato, che permette al vino di esprimere sentori evolutivi ‘terziari’. Il suo sentore di frutta matura scandita è percepibile e apprezzabile, infatti, anche dai palati meno esperti. Va abbinato al cosciotto d’agnello col tartufo bianco, per citare un piatto molisano che lo fa risaltare in maniera particolare”.

