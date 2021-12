Coronavirus in Molise, 23 nuovi contagi e un ricovero in Malattie infettive

Ma ci sono anche 8 guariti e un dimesso. I dati del bollettino giornaliero dell’Asrem

CAMPOBASSO. Ancora contagi da Covid in Molise. A fronte di 666 tamponi processati dall’Asrem risultano 23 nuovi casi di SarsCoV2 in regione, riconducibili ai centri di Bagnoli del Trigno 2, Campobasso 1, Castellino del Biferno 1, Ferrazzano 1, Guardialfiera 1, Isernia 7, Macchia d'Isernia 1, Morrone del Sannio 2, Petrella Tifernina 1, Portocannone 1, Pozzilli 1, Termoli 3, Ururi 1.

Dal bollettino giornaliero diffuso dall’Asrem risulta altresì un ricovero in Malattie infettive, cui fanno da contraltare le dimissioni di un altro paziente dal medesimo reparto. Il totale delle persone in cura presso il Cardarelli di Campobasso è dunque ancora 9, di cui solo 2 in Terapia intensiva. Si tratta di 7 pazienti non vaccinati e di 2 vaccinati con doppia dose o dose unica.

I guariti di giornata sono, infine, 8. I casi attualmente positivi in Molise sono 251, mentre i soggetti in isolamento 2.373.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!