Isernia, lavoratori col reddito di cittadinanza al servizio del Comune

Si occuperanno di giardinaggio, guardiania e supporto alla burocrazia

ISERNIA. Percettori di reddito di cittadinanza in servizio al Comune di Isernia. Lo ha reso noto il sindaco Piero Castrataro a margine del convegno di oggi pomeriggio dell’Unione cristiana imprenditori dirigenti (Ucid), organizzato presso il seminario vescovile di via Mazzini.

Un progetto che viene dal Governo, ha spiegato Castrataro, in base al quale il Comune potrà impiegare persone che percepiscono il reddito di cittadinanza, secondo le loro possibilità, in lavori di pubblica utilità. “Vengono fatte selezioni per capire cosa effettivamente il percettore può fare, ma se lui rinuncia per ben due volte alle proposte viene fatta la segnalazione e si può perdere il reddito. In un primo screening, sono state individuate una trentina di persone che verranno chiamate a seconda delle varie opportunità. Ora – ha aggiunto - stiamo facendo una prima ricognizione dei lavori che si possono fare, mentre una seconda verrà fatta la prossima settimana. Parliamo di lavori di giardinaggio, guardiania, aiuto all’interno del Comune per la parte burocratica, ecc.”.

Come dichiarato dal vicesindaco Federica Vinci al ‘Quotidiano del Molise’, si parte da subito con sette persone.

I percettori del reddito verrebbero a svolgere quelle mansioni in parte già affidate ai lavoratori socialmente utili, anche se il loro numero di ore lavorative sarà più basso.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!