Frutteto pubblico a chilometro zero: piantati altri 10 alberi in via Friuli Venezia Giulia

Iniziativa delle società spagnole 'Traducendo Company Limited' e 'In Viaggio', in collaborazione con Fare Verde Campobasso

CAMPOBASSO. Continua il progetto di compensazione carbonica ‘E' tempo di piantare alberi’, giunto quest'anno alla 6^edizione, promosso delle società spagnole 'Traducendo Company Limited' e 'In Viaggio', in collaborazione con Fare Verde Campobasso.

Questa mattina, dopo il primo intervento effettuato nello scorso mese di novembre, sono stati messi a dimora altri 10 alberi da frutta in via Friuli Venezia Giulia, a completare il frutteto pubblico, che attualmente conta 22 alberi, impiantato di fronte la scuola 'Jovine' per riqualificare un'importante area verde nel cuore del quartiere San Giovanni.

Un'idea che unisce l'importanza ambientale di implementare la presenza di alberi in città, con quella sociale di creare frutteti pubblici, dove potersi rifornire di frutta a km zero direttamente dai rami degli alberi ‘sotto casa’.

L'operazione rientra nella campagna di forestazione urbana condivisa ‘AlberinComune’, promossa dal Comune di Campobasso, volta ad incrementare il patrimonio arboreo cittadino anche grazie alla partecipazione diretta di cittadini, associazioni ed aziende.

