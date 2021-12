Covid, vacanze di Natale: è il Molise la meta più sicura

Insieme a Puglia e Sardegna, è la regione con la curva epidemiologica più favorevole rispetto alle altre

CAMPOBASSO/ISERNIA. Mancano ormai pochi giorni all'inizio delle vacanze natalizie e sono tanti gli italiani che decideranno di approfittare del periodo di festa per trascorrere qualche giorno fuori casa.

Ma al tempo del Covid, bisogna tener conto anche della situazione relativa ai contagi, per non dover fare i conti con eventuali restrizioni.

Al momento, riporta 'Il Giornale' le regioni da questo punto di vista più tranquille sono il Molise, la Puglia e la Sardegna che hanno curve epidemiologiche più favorevoli rispetto alle altre. Da tenere in considerazione anche i luoghi dove c’è maggiore rischio di contrarre il virus. In giallo abbiamo per il momento la provincia autonoma di Bolzano che insieme al Veneto superano i mille nuovi casi settimanali per 100mila abitanti. Anche il Friuli-Venezia Giulia e la Calabria sono gialle ma le situazioni sono diverse. Per quanto riguarda la prima ha dovuto fare i conti prima con le manifestazioni dei no-vax al porto di Trieste e poi con la vicina Slovenia, non proprio messa benissimo dal punto di vista della curva epidemiologica. In questo caso la situazione sta migliorando ma la curva è ancora in salita. La Calabria invece ha da poco cambiato colore e il suo miglioramento si potrà vedere solo all’inizio del prossimo anno.

Come detto in precedenza il Molise è la meta in questo momento più sicura. Qui troviamo infatti l’incidenza dei nuovi casi sulla popolazione più bassa di tutte, secondo quanto emerso dai dati della Fondazione Gimbe relativi al periodo compreso tra l’8 e il 14 dicembre. Vi sono infatti solo 62 positivi su 100mila abitanti, numero in calo del 21,6% rispetto alla settimana precedente. Anche i numeri che si registrano negli ospedali riflettono la stessa situazione.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!